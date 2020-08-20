Правозащитники предлагают Кабмину объявить карантинную амнистию

Правозащитники предлагают Кабинету министров освободить граждан от уплаты штрафов, наложенных судами за нарушение правил карантина и неуплаченных в день объявления такой амнистии.

С таким предложением выступили авторы исследования общественной организации "Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека".

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По состоянию на конец июня, украинские суды получили почти 15 тысяч протоколов, составленных по статье "Нарушение правил карантина людей".

Полиция активно штрафовала людей в конце марта и в апреле, когда правительство только ввело ограничения и наказания за их несоблюдение, а вот в дальнейшем, когда эпидемия коронавируса набирала обороты, количество протоколов начало уменьшаться.

Ситуацию, которая сложилась к маю в стране, авторы исследования назвали "пандемией нарушений" правил карантина, ведь население начало массово и демонстративно игнорировать запреты на посещение парков, спортивных площадок, зон отдыха, а также требования к самоизоляции пожилых людей, ношению масок в общественных местах и ​​правилам перемещения "не более двух человек".

Из-за ограниченного человеческого ресурса полиция была не в состоянии ответить на этот вызов, поэтому начали применять статью выборочно, вместо штрафов раздавая гражданам маски.

"Подобная практика выборочного применения статьи 44-3 КУоАП может рассматриваться как в положительном, так и в негативном контексте. Законодатели, введя взвешенные правила карантина в сочетании со строгими санкциями за их невыполнение, поставили полицейских перед выбором приоритетов в основных принципах применения административного принуждения — "справедливость" или "законность", — отмечают эксперты.

С одной стороны, как отмечают авторы исследования, "не замечая" и не реагируя на отдельные нарушения карантина, правоохранители показали понимание проблем украинцев, большинство из которых из-за ограничений оказались в трудном материальном положении.

По их мнению, кричащее несоответствие размера штрафов (от 17 до 34 тысяч грн) уровню доходов большинства населения была такой очевидной, что полицейские не хотели брать на себя ответственность за существенное уменьшение и без того незначительных состояния граждан.

В то же время, в "выборочных" действиях правоохранителей правозащитники формально видят признаки игнорирования законодательства, поскольку, установив факт нарушения, полицейские не имеют права освобождать нарушителей от ответственности и ограничиться устным замечанием, так как такими полномочиями наделен исключительно суд.

По мнению правозащитников, нарушения прав граждан при их привлечении к административной ответственности за нарушение карантина имели системный характер, прежде всего из-за недостатков правовой конструкции статьи 44-3 КУоАП и недостаточной профессиональной подготовки полицейских к ее практическому применению.

Вместе с тем, за отдельными исключениями, правоохранители продемонстрировали и определенную гибкость в оценке настроений населения в стране:

"Полиция не включила на полную мощность" конвейер по составлению протоколов "и не удалась к применению масштабных административных карательных практик в отношении граждан", — говорится в исследовании.

Кроме "административной амнистии" за нарушение карантина, правозащитники призвали правительство также срочно пересмотреть действующую редакцию соответствующей статьи и предусмотреть смягчение санкций за ее нарушение.

В частности, предусмотреть объявления предупреждение за нарушение и существенно уменьшить размеры как минимального, так и максимального штрафов.

Напомним, в конце июля в Киеве мужчину полиция оштрафовала на 17 тысяч грн за то, что у него не было с собой паспорта. После этого Дарницкий районный суд признал такое наказание законным