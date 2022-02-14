Украинский посол в Великобритании: Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что якобы Украина может отказаться от своей заявки на членство в Организации Североатлантического альянса (НАТО), если это исключит вероятность полномасштабного военного конфликта между Украиной и РФ.

Об этом посол сказал в эфире BBC Radio.

По словам Пристайко, Украина якобы "готова проявлять гибкость в отношении своей цели присоединиться к НАТО".

"Мы могли бы (отказаться от заявки на участие в НАТО – Delo.ua), особенно когда нам угрожают, шантажируют и подталкивали к этому", — ответил посол, когда его спросили, может ли Киев изменить свою позицию в отношении членства в НАТО.

Отметим, что стремления Украины вступить в НАТО и Евросоюз закреплены в Конституции. То есть фактически даже теоретический отказ от участия в альянсе невозможен, так как это нарушит нормы основного закона государства.

Напомним, что еще в 2008 году страны-члены альянса по итогам саммита дали обещание, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО. В январе генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил об этом обещании, отметив, что организация еще не решила, когда это произойдет.

При этом Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии невступления Украины в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.

Президент России Владимир Путин уверяет, что потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к атаке на оккупированный РФ Крым. По его словам, это будет означать начало конфликта между Россией и НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны-члены Организации Североатлантического договора должны открыто сказать о том, будет Украина в НАТО или нет. Гарант подчеркнул, что НАТО должно решить вопрос с Украиной ввиду угрозы со стороны России. Поэтому гарант ждет ответ от альянса в ближайшее время, учитывая нынешние реалии.