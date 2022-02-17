Зеленский: не все члены НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые страны-члены НАТО могут оказывать сопротивление вступлению Украины в альянс. Однако о каких именно государствах он говорит, гарант не уточнил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский считает, что, несмотря на то, что Украина давно решила выбрать курс на вступление в НАТО, путь к членству не сокращается.

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран-членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал президент.

Россия жестоко требует от НАТО лишить Украину права на членство. Более того, РФ создала проект соглашения с НАТО, предусматривающий запрет Украине вступать в альянс.

По этому поводу Зеленский считает, что Россия пытается использовать вопрос НАТО как оправдание, почему ее войска стоят на украинских границах. Более того, гарант считает, что некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом".

Отметим, что накануне Министерство обороны России заявило, что уже начало возвращать свои войска от украинских границ на места постоянной дислокации. В то же время президент Украины заявил, что он пока не может подтвердить, что действительно РФ начала отправлять своих военных в казармы.

Ранее Зеленский отмечал, что в любом случае Украина должна опираться на собственную армию, независимо от того, каким будет путь ее интеграции в НАТО, на необходимость отказа от которой ей намекают "многие лидеры" других государств.