Зеленский о ситуации возле границы: "Я бы не назвал это отводом войск"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить об отводе российских войск от границ с Украиной. Об этом он заявил в эфире телемарафона #UAРазом.

"Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопления войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я не делал бы выводов", - сказал глава государства.

О текущей ситуации Зеленский сказал, что "сработало совместное давление дипломатов".

Он отметил, что "не боится договоренностей за нашей спиной", поскольку "большинство лидеров знают, что за нашей позицией — правда".

16 февраля Зеленский также посетил Донецкую область, где, как сообщает Офис президента, поинтересовался настроениями граждан в Донецкой и Луганской областях и указал на важность противодействия российской пропаганде. Глава государства также обратил особое внимание на усиление влияния украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса.

"Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля 2022 года Днем единения, а также увеличил зарплаты военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

При этом он записал и опубликовал видеообращение к украинцам, в котором увеличение военного контингента России на границах с Украиной и сообщения западных лидеров и СМИ о возможном вторжении РФ в ближайшие дни объединил под одной фразой "с нами системно ведут войну на всех фронтах".

Причем издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ именно 16 февраля.