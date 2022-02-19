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В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию: Пушилин и Пасечник подписали указы

В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию: Пушилин и Пасечник подписали указы
В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию: Пушилин и Пасечник подписали указы

В субботу утром, 19 февраля, "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. После этого ее проведение утвердил "Народный совет ДНР".  Вслед за Пушилиным такой же указ подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", - заявил Пушилин.

По его словам, привлечены должны быть все мужчины, способные держать в руках оружие. 

"Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способных держать в руках оружие,  - встать на защиту своих семей, детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся победы, мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.

Фото 2 — В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию: Пушилин и Пасечник подписали указы

Вслед за Пушилиным такой же указ подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. В указе говорится. что мужчинам 18-55 лет запрещено покидать "ЛНР". Также на нужды "республики" у гражданского населения могут изымать транспорт, - говорится в распоряжении главы «ЛНР»

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля,  главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о внезапной массовой эвакуации с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ.

В СНБО в связи с этим заявили, что на временно неподконтрольных  территорий могут быть провокации, а Украина наступать на Донбасс не собирается.

При этом в Главном управлении украинской разведки при Министерстве обороны Украины сообщили о высокой угрозе терактов в оккупированном Донецке - российскими спецслужбами заминирован ряд объектов социальной инфраструктуры 

Автор:
Светлана Манько