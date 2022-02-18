Заявления о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию являются фейком — СБУ

Украинские правоохранители опровергли заявление главарей "ДНР" и "ЛНР", в которых утверждается, о якобы предстоящем наступлении ВСУ. СБУ выступила с официальным заявлением по этому поводу.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик.

"Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации", — говорится в сообщении.

СБУ призывает всех соотечественников как в мирных городах и селах, так и на оккупированной территории Украины сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике и провокациям.

"Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, являются инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности", — сказано в сообщении Службы безопасности Украины.

Напомним, главари "ДНР" и "ЛНР" объявили о необходимости для жителей подконтрольных территорий массово эвакуироваться на территорию России из-за якобы готовящегося наступления украинских сил.

При этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в случае каких-либо происшествий полная ответственность за произошедшее с гражданским населением, по международному праву, ляжет на Российскую Федерацию.

А украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке для их дальнейшего подрыва.