Молдова не будет передавать оружие Украине – премьер-министр Гаврилица

Республика Молдова не может оказывать Украине военную помощь. Об этом сегодня, 18 апреля, на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

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Как сообщает "Интерфакс", она не стала комментировать появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, которые остались в республике с советских времен.

"Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим путем, принимая беженцев, предоставляя гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в области банковско-финансового сектора", – отметила Гаврилица.

По ее словам, "на сегодняшний день в Молдове насчитывается более 90 тысяч беженцев из Украины, мы оказываем им всю необходимую помощь".

"Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, у которых есть экономическая и энергетическая возможность, чтобы оказать такую помощь", – подчеркнула Гаврилица.

При этом премьер-министр не стала отвечать на прямой вопрос журналиста о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.

В распоряжении Министерства обороны Молдовы есть шесть самолетов МиГ-29, которые остались с советских времен.

В конце 90-х годов они прошли капитальный ремонт в Беларуси. С тех пор самолеты в воздух не поднимались, поэтому неизвестно, в каком техническом состоянии они находятся.

Ранее министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что российские военные пытаются вербовать молдавских граждан для участия в боевых действиях в Украине на стороне РФ.

Перед этим о вербовке граждан Молдовы в ряды российских оккупационных войск также заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Напомним, сильный резонанс в Молдове вызвала резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая назвала Приднестровье зоной российской оккупации.

Президент Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск с территории квазиреспублики.