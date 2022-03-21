Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Транспорт
Дата публикации

Молдова открыла часть воздушного пространства: аэропорт Кишинева возобновит работу

Аэропорт Кишинев молдова
Аэропорт Кишинева. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

Молдова с 12 часов 21 марта открыла небольшую часть национального воздушного пространства для использования гражданской и государственной авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Молдовы. Отмечается, что оно совместно с Министерством обороны созвало заседание Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством, на котором была рассмотрена возможность повторного открытия воздушного пространства "в контексте вооруженного конфликта в соседней стране".

После переоценки текущей ситуации с безопасностью члены комиссии решили открыть часть воздушного пространства, чтобы можно было возобновить пассажирские авиаперевозки.

Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, все полеты будут направлены в/из Румынии.

Остальное воздушное пространство Молдовы остается закрытым, в том числе воздушное пространство класса G (неконтролируемое пространство, используемое в основном для туристических полетов), с применением к этому пространству в случае необходимости следующих исключений:
- для перебазирования гражданских воздушных судов (с письменного разрешения УГА и при выполнении полетов без пассажиров);
- для коммерческих воздушных перевозок товаров и почты с письменного разрешения УГА на каждый рейс);
- для гуманитарных полетов, репатриации и оказания неотложной медицинской помощи по согласованию с УГА;
- в остальных случаях только с письменного разрешения УГА и Министерства обороны.

Авиаперевозчики, которые выполняли регулярные рейсы в/из международного аэропорта Кишинева, как отмечают в управлении, "возобновят свою деятельность в ближайшее время".

Фото 2 — Молдова открыла часть воздушного пространства: аэропорт Кишинева возобновит работу
Открытая часть воздушного пространства Молдовы

Напомним, что воздушное пространство Молдовы было закрыто согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям №1 от 24 февраля, то есть в первый же день российской военной агрессии против Украины.

Отметим, что Молдова сейчас является одним из основных направлений выезда граждан Украины, бегущих из своей страны из-за войны. Однако большинство из них следует далее в Румынию или другие страны. По состоянию на 20 марта в Молдову из Украины с 24 февраля выехало, по данным местных властей, 365,2 тысячи человек.

Автор:
Тимофей Беспятов