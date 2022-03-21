Молдова открыла часть воздушного пространства: аэропорт Кишинева возобновит работу

Молдова с 12 часов 21 марта открыла небольшую часть национального воздушного пространства для использования гражданской и государственной авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки.

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Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Молдовы. Отмечается, что оно совместно с Министерством обороны созвало заседание Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством, на котором была рассмотрена возможность повторного открытия воздушного пространства "в контексте вооруженного конфликта в соседней стране".

После переоценки текущей ситуации с безопасностью члены комиссии решили открыть часть воздушного пространства, чтобы можно было возобновить пассажирские авиаперевозки.

Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, все полеты будут направлены в/из Румынии.

Остальное воздушное пространство Молдовы остается закрытым, в том числе воздушное пространство класса G (неконтролируемое пространство, используемое в основном для туристических полетов), с применением к этому пространству в случае необходимости следующих исключений:

- для перебазирования гражданских воздушных судов (с письменного разрешения УГА и при выполнении полетов без пассажиров);

- для коммерческих воздушных перевозок товаров и почты с письменного разрешения УГА на каждый рейс);

- для гуманитарных полетов, репатриации и оказания неотложной медицинской помощи по согласованию с УГА;

- в остальных случаях только с письменного разрешения УГА и Министерства обороны.



Авиаперевозчики, которые выполняли регулярные рейсы в/из международного аэропорта Кишинева, как отмечают в управлении, "возобновят свою деятельность в ближайшее время".

Открытая часть воздушного пространства Молдовы

Напомним, что воздушное пространство Молдовы было закрыто согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям №1 от 24 февраля, то есть в первый же день российской военной агрессии против Украины.

Отметим, что Молдова сейчас является одним из основных направлений выезда граждан Украины, бегущих из своей страны из-за войны. Однако большинство из них следует далее в Румынию или другие страны. По состоянию на 20 марта в Молдову из Украины с 24 февраля выехало, по данным местных властей, 365,2 тысячи человек.