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Транспорт
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Молдова відкрила частину повітряного простору: аеропорт Кишинева відновить роботу

Аеропорт Кишинева молдова
Аеропорт Кишинева. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua

Молдова з 12 години 21 березня відкрила невелику частину національного повітряного простору для використання цивільною та державною авіацією, що дозволить відновити регулярні пасажирські перевезення.

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Про це йдеться у повідомленні Управління цивільної авіації Молдови. Зазначається, що воно спільно з Міністерством оборони скликало засідання Міжвідомчої комісії з управління повітряним простором, на якому було розглянуто можливість повторного відкриття повітряного простору "в контексті збройного конфлікту у сусідній країні".

Після переоцінки поточної ситуації з безпекою члени комісії вирішили відкрити частину повітряного простору, щоби можна було відновити пасажирські авіаперевезення.

Враховуючи, що повітряний простір України закритий і польоти у північному, південному та східному напрямках виконуватися не можуть, всі польоти будуть направлені в/з Румунії.

Решта повітряного простору Молдови залишається закритою, у тому числі повітряний простір класу G (неконтрольований простір, що використовується в основному для туристичних польотів), із застосуванням до цього простору у разі потреби наступних винятків:
- для перебазування цивільних повітряних суден (з письмового дозволу УЦА та при виконанні польотів без пасажирів);
- для комерційних повітряних перевезень товарів та пошти (з письмового дозволу УЦА на кожний рейс);
- для гуманітарних польотів, репатріації та надання невідкладної медичної допомоги за погодженням з УЦА;
- в інших випадках лише з письмового дозволу УЦА та Міністерства оборони.

Авіаперевізники, які виконували регулярні рейси до/з міжнародного аеропорту Кишинева, як зазначають в управлінні, "відновлять свою діяльність найближчим часом".

Фото 2 — Молдова відкрила частину повітряного простору: аеропорт Кишинева відновить роботу
Відкрита частина повітряного простору Молдови

Нагадаємо, що повітряний простір Молдови був закритий згідно з розпорядженням Комісії з надзвичайних ситуацій №1 від 24 лютого, тобто першого ж дня російської військової агресії проти України.

Зазначимо, що Молдова нині є одним із основних напрямків виїзду громадян України, які тікають зі своєї країни через війну. Однак більшість з них їдуть далі до Румунії або інших країн. Станом на 20 березня до Молдови з України з 24 лютого виїхало, за даними місцевої влади, 365,2 тисячі людей.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов