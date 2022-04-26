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Керівництво невизнаної ПМР ухвалить рішення у відповідь на інциденти у Придністров'ї
Керівництво невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" найближчим часом ухвалить рішення у відповідь на інциденти у придністровському регіоні. Про це повідомляє підконтрольне Кремлю російське видання РІА “Новини”.
"Керівництво Придністров'я найближчим часом ухвалить рішення на захист інтересів республіки, повідомили РІА "Новини" в об'єднаній контрольній комісії з управління миротворчою операцією", — йдеться у повідомленні.
Прокремлівське видання не уточнює, які рішення можуть бути прийняті сепаратистами Придністров'я.
Нагадаємо, вночі на території радіотелецентру "Маяк" у Григоріопольському районі приблизно за 20 км від українського кордону із самопроголошеним невизнаним Придністров'ям прогриміли вибухи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У свою чергу президент Молдови Майя Санду вирішила скликати Вищу раду безпеки у зв'язку з нещодавніми інцидентами в невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці".