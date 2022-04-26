Молдова підвищує готовність, але не планує блокаду Придністров'я

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що інциденти у Придністров'ї пов'язані з напруженістю, яка існує між різними силами у цьому невизнаному формуванні, повідомляє NewsMaker.

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"Наш аналіз говорить про те, що існує напруженість між різними силами всередині Придністров'я, зацікавленими у дестабілізації ситуації. Цей факт робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови", — зазначила Санду.

Вона наголосила, що Кишинів наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту та не планує блокаду Придністров'я.

Нагадаємо, у Тирасполі, столиці невизнаної Придністровської молдавської республіки, прогриміли вибухи біля будівлі "міністерства держбезпеки".

Потім двома вибухами було пошкоджено вежі зв'язку.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися в Тирасполі, — привод для створення напруженості в придністровському регіоні.