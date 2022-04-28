- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В непризнанной "ПМР" еще до начала инцидентов объявили военные сборы, — разведка
В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" еще до инцидентов со стрельбой и взрывами объявили военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
"Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" усиливает свою армию. В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской Молдавской Республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики", — сказано в сообщении.
Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное довольствие для неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней.
Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Примечательно, что письмо датировано 21 апреля, то есть до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", — сообщает ГУР.
Напомним, Россия активно старается, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.
Так, 25 апреля в Приднестровье прогремели взрывы, в результате чего были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.
Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.