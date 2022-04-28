В непризнанной "ПМР" еще до начала инцидентов объявили военные сборы, — разведка

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" еще до инцидентов со стрельбой и взрывами объявили военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" усиливает свою армию. В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской Молдавской Республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики", — сказано в сообщении.

Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное довольствие для неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней.

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

"Примечательно, что письмо датировано 21 апреля, то есть до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", — сообщает ГУР.

Напомним, Россия активно старается, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.

Так, 25 апреля в Приднестровье прогремели взрывы, в результате чего были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.