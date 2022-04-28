У невизнаній ПМР ще до початку інцидентів оголосили військові збори, — розвідка

У невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" ще до інцидентів зі стріляниною та вибухами оголосили військові збори. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"Невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" посилює свою армію. У листі "Міністерства оборони ПМР" до глав місцевих адміністрацій розкривається інформація про проведення призову громадян на "спеціальні збори". Зазначається, що мета зборів — "забезпечення 100% укомплектованості особового складу" Миротворчого контингенту Придністровської Молдавської Республіки і навіть забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки", — йдеться у повідомленні.

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове та речове забезпечення, проживання та харчування". Грошове забезпечення для непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів.

Незважаючи на формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер.

"Примітно, що лист датований 21 квітня, тобто до початку останніх російських провокацій на території ПМР. Це нагадує події у так званих "ЛНР/ДНР "напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", — повідомляє ГУР.

Нагадаємо, Росія активно намагається, щоб невизнане Придністров'я вступило у війну з Україною, тож влаштовує провокації на цій території.

Так, 25 квітня у Придністров'ї прогриміли вибухи, внаслідок чого було виведено з ладу дві антени радіоцентру, які виконували функцію ретрансляції російського радіоефіру.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.