В Одесі вводять комендантську годину з 1 по 3 травня

В Одесі вводять довгу комендантську годину з вечора 1 травня до ранку 3 травня. Про це Одеська обласна державна адміністрація повідомила у своєму Facebook.

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"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, тільки на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22:00 1 травня 2022 року до 05:00 3 травня", — йдеться у повідомленні.

Заборонено перебування людей у зазначений період на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, що 25 квітня Bellingcat повідомили про плани РФ захопити південь України та Одесу до 9 травня, щоб показати хоч якісь досягнення росіянам.

Раніше, напередодні Великодня, в Одесі росіяни ракетним ударом убили вісім людей.

Росія активно намагається, щоб невизнане Придністров'я вступило у війну з Україною, тому влаштовує провокації на цій території.

Так, 25 квітня у Придністров'ї прогриміли вибухи, внаслідок чого було виведено з ладу дві антени радіоцентру, які виконували функцію ретрансляції російського радіоефіру.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися, є приводом для створення напруженості в придністровському регіоні.

У свою чергу у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" ще до інцидентів зі стріляниною та вибухами оголосили військові збори.