"С лечением ситуация в области – самая плохая", - глава Херсонского облсовета

В Херсонской области катастрофически не хватает медикаментов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал в интервью изданию "Укринформ", что в области ситуация с лечением самая плохая.

"Медикаменты из Украины мы не можем поставлять, а россияне не предоставляют свои, потому что у них есть условие, чтобы лечение проходило по российским медицинским протоколам. Но этого не желают наши медики. К тому же ведущие врачи сейчас выезжают за пределы Херсонской области", - говорит Самойленко.

По его словам, согласно критериям, область должна иметь 4-х месячный запас лекарства. И все областные, заведения, имели этот запас. Однако уже идет 4-й месяц полномасштабной войны.

"Сейчас уже идет 4-й месяц войны. Да, больных немного меньше, поэтому этот запас немного продолжается. Но есть лекарства, которые люди употребляют не во врачебных заведениях. Например, кому-то нужен гемодиализ, кому-то инсулин, гормональные препараты многим нужны – этого всего катастрофически не хватает", - добавил он.

Напомним, что 18 июня в Херсоне взорвали авто начальника исправительной колонии, перешедшего на сторону россиян.