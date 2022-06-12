Оккупанты в Херсонской области готовят кровавые провокации с последующим обвинением ВСУ, - ОК "Юг"

Россияне в оккупированной Херсонской области во время празднования так называемого дня России планируют устроить провокационные обстрелы скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что россияне продолжает укрепление границ обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона.

"На оккупированной Херсонской области развернута программа празднования так называемого дня России с торжествами и массовыми мероприятиями. В то же время, по имеющимся данным, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что коллаборанты распространяют фейки о том, что в Херсоне очередь по паспортам России достигает 4000 человек.

"На самом же деле, только более 20 сторонников оккупационных властей получили так называемые "билеты на бегство". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов", - подытожили в ОК "Юг".

Напомним, что российские захватчики, пытаясь остановить наступление ВСУ, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

В то же время, 10 июня ВСУ уничтожили в Херсонской области скопления вражеской техники и личного состава.