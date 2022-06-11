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В Херсоне начали раздавать российские паспорта. За ними пришли лишь 23 человека
В оккупированном Херсоне начали раздавать российские паспорта. Но из всех жителей города за паспортами пришло лишь 23 человека. Об этом сообщает российское издание ТАСС.
Издание сообщает, что среди желающий получить российский паспорт оказался и коллаборант, а также бывший мер города Владимир Сальдо.
В комментарии российскому изданию коллаборант назвал получение паспорта страны-агрессора историческим событием.
"Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ", - сказал Сальдо.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сальдо был мером Херсона с 2002 по 2012 года, а позже был избран депутатом Верховной Рады от Партии Регионов.
Напомним, российские оккупанты в случае захвата Киевской области планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. А также выдать местным паспорта СССР.