В Херсоне начали раздавать российские паспорта. За ними пришли лишь 23 человека

В оккупированном Херсоне начали раздавать российские паспорта. Но из всех жителей города за паспортами пришло лишь 23 человека. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

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Издание сообщает, что среди желающий получить российский паспорт оказался и коллаборант, а также бывший мер города Владимир Сальдо.

В комментарии российскому изданию коллаборант назвал получение паспорта страны-агрессора историческим событием.

"Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ", - сказал Сальдо.

Сальдо был мером Херсона с 2002 по 2012 года, а позже был избран депутатом Верховной Рады от Партии Регионов.

Напомним, российские оккупанты в случае захвата Киевской области планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. А также выдать местным паспорта СССР.