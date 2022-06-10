Россияне планировали выдать жителям Киевской области паспорта СССР, - СБУ

Российские оккупанты в случае захвата Киевской области планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. А также выдать местным паспорта СССР.

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Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков.

"Россияне планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ", - отметили в СБУ.

Отмечается, что был обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района.

"Эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки – были завезены из РФ в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к стране-агрессору РФ. В то же время, в ЕС заявили, что они не будут признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонской и Запорожской областей.