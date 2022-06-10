Росіяни планували видати мешканцям Київщини паспорти СРСР, - СБУ

Російські окупанти у разі захоплення Київської області планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. А також видати місцевим паспорти СРСР.

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Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників.

"Окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні на перший час до видачі документів РФ", - наголосили у СБУ.

Зазначається, що було виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району.

"Ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до країни-агресора РФ. Водночас у ЄС заявили, що вони не визнаватимуть російські паспорти, видані жителям Херсонської та Запорізької областей.