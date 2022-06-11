У Херсоні почали роздавати російські паспорти. За ними прийшли лише 23 особи

В окупованому Херсоні почали роздавати російські паспорти. Але з усіх жителів міста за паспортами прийшло лише 23 особи. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

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Видання повідомляє, що серед охочих отримати російський паспорт виявився колаборант, а також колишній мер міста Володимир Сальдо.

У коментарі російському виданню колаборант назвав отримання паспорта країни-агресора історичною подією.

"Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ", - сказав Сальдо.

Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 роки, а пізніше був обраний депутатом Верховної Ради від Партії Регіонів.

Нагадаємо, російські окупанти у разі захоплення Київської області планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. А також видати місцевим паспортам СРСР.