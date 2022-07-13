Росія готується до приєднання окупованих територій, - розвідка

Наразі в країні-агресорі Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру набуття громадянства щодо інтеграції чи приєднання окупованих територій України до РФ.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Стратегічна мета Росії щодо повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, пов'язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації – у політичному плані, економічному та територіальному. Як це буде, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування”, – сказав представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

За його словами, вже ті заходи, які Росія проводить у Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до референдуму.

Крім того, як додав представник ГУР МО України, зараз у Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру набуття громадянства з інтеграції чи приєднання території до РФ.

Щодо загальної мобілізації в Росії, Вадим Скибицький зазначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошено війну.

“Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткий термін, він продовжує так звану “спеціальну військову операцію” і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не лише на території Луганської та Донецької областей, як він казав, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

На початку березня 2022 року Херсон та область було повністю окуповано загарбницькими військами РФ. З самого початку місцеві жителі не підтримували окупантів і досі опираються їм підкорятися. Крім партизанського руху жителі Херсона та області борються за виживання в умовах відсутності зарплат, пенсій та будь-якої роботи. А фермери викидають вирощений урожай, бо практично неможливо продати. Delo.ua поговорило з жителями Херсона та області та розповідає, як живуть українці в окупації.