В МИД упрекнули иностранные суда за поднятие российского флага в порту Херсона

Министерство иностранных дел решило напомнить владельцам и экипажам иностранных судов, которые находятся в украинских портах, в том числе на оккупированных российскими войсками территориях, о необходимости неукоснительного соблюдения украинского законодательства и международного права. Об этом говорится в комментарии спикера ведомства Олега Николенко, опубликованном на сайте МИД.

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"Нам известно о требовании российской оккупационной администрации в Херсонской области к иностранным судам поднимать в качестве дополнительного российский флаг во время стоянки в порту Херсона", - сказано в нем.

Дипломат напоминает, что согласно приказу Министерства инфраструктуры от 28 апреля порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон были закрыты до восстановления над ними контроля Украины.

"Следовательно, любые решения или требования представителей российской оккупационной администрации, в том числе портовой, являются незаконными и не подлежат исполнению", - констатировал спикер МИД.

По словам Николенко, украинская сторона также проинформирует правительства иностранных государств и международные организации о незаконном требовании российской оккупационной администрации в контексте усилий по противодействию незаконным попыткам России легализовать аннексию украинских территорий.

Он также напомнил, что 12 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН", которая признала "референдумы" в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях об их "вхождении в РФ" и последующие попытки аннексии Россией этих территорий ничтожными.

"Дальнейшее российское законодательство, принятое на основе указанных псевдореферендумов, не имеет никаких юридических последствий. Резолюция содержит четкое требование ко всем сторонам не признавать изменение статуса временно захваченных российской армией территорий Украины. Херсонская область является украинской территорией, на которой действуют только суверенитет и законодательство Украины", - указал Николенко.

Аналогичное требование содержится и в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" в контексте незаконной попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и Севастополя. Отметим, что тамошние порты Украина официально закрыла согласно решению Мининфраструктуры от 16 июня 2014 года.