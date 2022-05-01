Мининфраструктуры закрыло порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона

В связи с полномасштабной войной Министерство инфраструктуры Украины решило закрыть украинские морские порты.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Решение касается морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. Они закрыты до восстановления контроля.

«Принятие указанного решения обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья», — добавили в правительстве.

Напомним, по данным министра аграрной политики Николая Сольского, в украинских портах стоит 57 судов с 25 млн тонн зерновых и масличных культур. При этом сохранность товара зависит от состояния этих судов.