Мінінфраструктури закрило порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона

У зв'язку із повномасштабною війною Міністерство інфраструктури України вирішило закрити українські морські порти.

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

Рішення стосується морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ та Херсон. Вони закриті до відновлення контролю.

«Прийняття зазначеного рішення обумовлене неможливістю здійснювати обслуговування суден та пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших пов'язаних із цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища в той час, коли росія продовжує вести військові дії у цих регіонах, чим несе загрозу для людського життя та здоров'я», - додали в уряді.

Нагадаємо, за даними міністра аграрної політики Миколи Сольського, в українських портах коштує 57 суден із 25 млн тонн зернових та олійних культур. У цьому збереження товару залежить стану цих судів.