В МЗС дорікнули іноземним судам за підняття російського прапору в порту Херсона

Міністерство закордонних справ вирішило нагадати власникам та екіпажам іноземних суден, які знаходяться в українських портах, зокрема на окупованих російськими військами територіях, про необхідність неухильного дотримання українського законодавства та міжнародного права. Про це йдеться у коментарі речника відомства Олега Ніколенка, опублікованому на сайті МЗС.

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"Нам відомо про вимогу російської окупаційної адміністрації в Херсонській області до іноземних суден підняти в якості додаткового російський прапор під час їхньої стоянки в порту Херсона", - сказано в ньому.

Дипломат нагадує, що згідно наказу Міністерства інфраструктури від 28 квітня, порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ та Херсон були закриті до відновлення над ними контролю України.

"Відтак, будь-які рішення або вимоги представників російської окупаційної адміністрації, зокрема портової, є незаконними і не підлягають виконанню", - констатував спікер МЗС.

За словами Ніколенка, українська сторона також поінформує уряди іноземних держав та міжнародні організації про незаконну вимогу російської окупаційної адміністрації в контексті зусиль із протидії незаконним спробам Росії легалізувати анексію українських території

Він також нагадав, що 12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН", яка визнала "референдуми" в Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях про їхнє "входження до РФ" та подальші спроби анексії Росією цих територій нікчемними.

"Подальше російське законодавство, яке було ухвалене на основі зазначених псевдореферендумів, не має жодних юридичних наслідків. Резолюція містить чітку вимогу до всіх сторін не визнавати зміну статусу тимчасово захоплених російською армією територій України. Херсонська область є українською територією, на якій діють лише суверенітет та законодавство України", - вказав Ніколенко.

Аналогічна вимога міститься й в резолюції Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" в контексті незаконної спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та Севастополя. Зазначимо, що тамтешні порти Україна офіційно закрила згідно рішення Мінінфраструктури від 16 червня 2014 року.