Россия прекратила "эвакуацию" населения из Херсона и выдачу социальных выплат в городе

Российская Федерация завершила так называемую "эвакуацию" населения из Херсона из-за отсутствия желающих. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по итогам боевого дня 9 ноября.

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В городе оккупационная "власть" прекратила выдачу заработной платы и социальных выплат людям. В то же время враг продолжает обстреливать часть территории Херсонской области. Всего за последние сутки под вражеский огонь попали 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

В то же время на временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу россияне передали под военный госпиталь. По предварительным оценкам там находится до 800 раненых военных ВС РФ.

Тем временем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Поражено 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 БПЛА "Шахед" и 3 "Орланы".

В свою очередь, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Напомним, накануне руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

При этом президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.