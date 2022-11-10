Окупанти хочуть перетворити Херсон на руїни: мінують все, що можуть

Російські військові мінують у Херсоні усе, що можуть, включаючи квартири жителів. Окупанти хочуть перетворити місто на руїни.

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Про це заявив радник глави Офіса президента України Михайло Подоляк.

"РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію", - зазначив Подоляк

За його словами, росіяни за допомогою артилерії на лівому березі планують перетворити місто на руїни.

"Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

Наразі Російська Федерація завершила так звану "евакуацію" населення з Херсона через відсутність охочих.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.