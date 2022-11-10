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Оккупанты хотят превратить Херсон в руины: минируют все, что могут
Российские военные минируют в Херсоне все, что могут, включая квартиры жителей. Оккупанты хотят превратить город в руины.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию", - отметил Подоляк.
По его словам, россияне с помощью артиллерии на левом берегу планируют превратить город в руины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Такой вот "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - подытожил Подоляк.
Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.
В настоящее время Российская Федерация завершила так называемую "эвакуацию" населения из Херсона из-за отсутствия желающих.
Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.
Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), отход россиян с западного берега Днепра в Херсонской области вряд ли является ловушкой, которая должна заманить украинские войска в бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники.