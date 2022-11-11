Полиция возобновляет работу на деоккупированных территориях Херсонской области

На деоккупированной территории Херсонской области приступили к работе 500 полицейских, в ближайшие дни планируется увеличить число полицейских до 2 тысяч.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На сегодняшний день мы возобновили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тысяч граждан", - цитирует Клименко прессслужба Нацполиции.

По его словам, в настоящее время большинство помещений подразделений полиции уничтожены вражескими войсками. Следовательно, в ведомстве делают все для того, чтобы полицейские имели где разместиться и выполнять в полном объеме свои функции.

Он добавил, что в настоящее время полицейские Херсонщины зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных оккупантами, и продолжают эти преступления фиксировать. С этой целью создано значительное количество следственно-оперативных групп, которые имеют опыт работы на деоккупированных территориях в других регионах государства, а затем будут эффективно и профессионально выполнять эти задачи.

"Мы добавляем контингент Национальной полиции из других регионов государства – это следователи, криминалисты, оперуполномоченные, кинологи, взрывотехники. Это те люди, которые прошли и Киевскую область, и все другие территории нашего государства, которые находились под временной оккупацией и знают, как делать свою дело" , - сообщил Клименко.

Также он отметил, что в деоккупированные населенные пункты за военными первыми входили полицейские подразделения специального назначения и взрывотехники. Эти территории массово заминированы, поэтому процесс разминирования может длиться годами. В настоящее время правоохранители уже осмотрели 210 га деоккупированной территории Херсонской области. При этом изъято 1700 взрывоопасных предметов, в том числе снарядов, которые могли нанести вред гражданам.

Глава Нацполиции добавил, что стабилизационные мероприятия, проводимые полицией вместе с другими правоохранительными структурами, могут длиться несколько недель. Следовательно, людям возвращаться в свои дома стоит только после того, как эта работа будет завершена.

"Граждане смогут вернуться в свои дома, но это будет только после того, как Национальная полиция и органы военной власти смогут обеспечить безопасность. В первую очередь минную и социальную безопасность. Национальная полиция в максимально короткие сроки будет делать все, чтобы восстановить правопорядок на этих территориях " , – подчеркнул он.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны – на подступах к городу.