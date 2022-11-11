Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях Херсонщини

На деокупованій території Херсонської області розпочали роботи 500 поліцейських, найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.

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Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"На сьогодні ми поновили поліцейську присутність в 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч громадян", - цитує Клименко пресслужба Нацполіції.

За його словами, наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищені ворожими військами. Відтак у відомстві роблять все для того, щоб поліцейські мали де розміститися і виконувати в повному обсязі свої функції.

Він додав, що на даний момент поліцейські Херсонщини зафіксували 400 воєнних злочинів, вчинених окупантами, і продовжують ці злочини фіксувати. З цією метою створена значна кількість слідчо-оперативних груп, які мають досвід роботи на деокупованих територіях в інших регіонах держави, а відтак будуть ефективно та професійно виконувати ці завдання.

"Ми додаємо контингент Національної поліції з інших регіонів держави – це слідчі, криміналісти, оперуповноважені, кінологи, вибухотехніки. Це ті люди, які пройшли і Київську область, і всі інші території нашої держави, які знаходилися під тимчасовою окупацією і знають, як робити свою справу", – повідомив Клименко.

Також він наголосив, що у деокуповані населені пункти за військовими першими заходили поліцейські підрозділи спеціального призначення і вибухотехніки. Ці території масова заміновані, тож процес розмінування може тривати роками. На даний момент правоохоронці вже оглянули 210 га деокупованої території Херсонської області. При цьому вилучено 1700 вибухонебезпечних предметів, зокрема снарядів, які могли спричинити шкоду громадянам.

Голова Нацполіції додав, що стабілізаційні заходи, які проводить поліція разом з іншими правоохоронними структурами, можуть тривати кілька тижнів. Відтак людям повертатися у свої домівки варто тільки після того, як ця робота буде завершена.

"Громадяни зможуть повернутися до своїх домівок, але це буде тільки після того, як Національна поліція і органи військової влади зможуть гарантувати безпеку. Насамперед мінну та соціальну безпеку. Національна поліція у максимально короткі терміни робитиме все, аби поновити правопорядок на цих територіях", – підкреслив він.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.