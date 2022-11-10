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Украина получила от Польши еще 1570 терминалов Starlink
Украина получила еще 1570 терминалов спутниковой связи Starlink от Польши, часть из них передадут гражданским администрациям на деоккупированные территории.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"С начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Старлинк. Из них 5 тысяч при поддержке Правительства Польши. Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи", - отметил он.
Министр подчеркнул, что терминалы Starlink сейчас особенно важны, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Поэтому обеспечим страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи. Также часть терминалов передадим гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, обеспечим Старлинками "Укрзализныцю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет", – отметил он.
Напомним, на начало ноября в Украине учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет.