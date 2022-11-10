Украина получила от Польши еще 1570 терминалов Starlink

Украина получила еще 1570 терминалов спутниковой связи Starlink от Польши, часть из них передадут гражданским администрациям на деоккупированные территории.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"С начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Старлинк. Из них 5 тысяч при поддержке Правительства Польши. Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи", - отметил он.

Министр подчеркнул, что терминалы Starlink сейчас особенно важны, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры.

"Поэтому обеспечим страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи. Также часть терминалов передадим гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, обеспечим Старлинками "Укрзализныцю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет", – отметил он.

Напомним, на начало ноября в Украине учреждения здравоохранения получили более 400 терминалов спутниковой связи Starlink для бесперебойного доступа в интернет.