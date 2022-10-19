Ілон Маск розповів, хто і скільки платить за Starlink в Україні

Роботу 11 000 із 25 000 терміналів Starlink в Україні оплачують треті особи, решту витрат бере на себе SpaceX, яка втрачає по $20 млн на місяць, проте не буде відмовлятися від надання послуг.

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Про це заявив американський підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск у Twitter.

За його словами, Міноборони США досі не взяло на себе фінансування Starlink, але "кілька інших країн, організацій та приватних осіб" погодилися сплатити термінали.

"SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць на неоплачуваних послугах і витратах, але ми продовжимо робити це", — написав Маск.

Бізнесмен зазначив, що останні витрати пов’язані із забезпеченням підвищених заходів безпеки для кібервоєнного захисту.

Маск раніше повідомив, що розробники додадуть в систему супутникового інтернету Starlink можливість робити пожертвування.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.