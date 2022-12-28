"Укрпочта" готовит три выпуска новых марок зимой

"Укрпочта" анонсировала нестандартные три выпуска марок этой зимой – в январе-феврале.

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Об этом сообщил глава компании Игорь Смилянский.

Он отметил, что последние выпуски марок – "Херсон", "Крымский Мост", "Новый Год", "Щедрик" и "Оружие" были раскуплены почти за считанные дни. По его словам, теперь выпусков станет больше, но тиражи будут меньше.

"Но меньшие не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь - февраль", - сообщил Смилянский.

Также он посоветовал украинцам подписаться на филателистический абонемент "Укрпочты", чтобы не пропустить что-нибудь интересное в следующем году.

"Ну и учитывая, что, в отличие от других компаний, мы под Новый Год не увеличиваем, а уменьшаем тарифы, подписаться на него можно до 31 декабря по акционной цене 480 гривен на год. За эту сумму вы гарантированно будете иметь возможность приобрести все марки в количестве от 1 до 3 штук с бесплатной доставкой", – добавил Смилянский.

Напомним, с 23 декабря во всех почтовых отделениях "Укрпочты" можно приобрести заключительную почтовую марку 2022 года "Щедрик. Carol of the Bells".