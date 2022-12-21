Укрпочта анонсировала выпуск последней марки в этом году

"Укрпочта" анонсировала выпуск заключительной почтовой марки 2022 года "Щедрик. Carol of the Bells". Ее можно будет приобрести с 23 декабря во всех почтовых отделениях и официальном интернет-магазине компании.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Посвящение почтового выпуска особое - только представьте, именно 100 лет назад впервые на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке прозвучал "Щедрик" авторства Николая Леонтовича. Сейчас трудно представить рождественские праздники без этой песни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автором выпуска является заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

Тираж марки – 200 тысяч экземпляров. Номинал каждой марки – W (эквивалент 1,5$, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранные государства).

Напомним, "Укрпочта" 15 декабря открыла предзаказ на официальную новогоднюю марку.