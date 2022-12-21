Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Общество
Дата публикации

Укрпочта анонсировала выпуск последней марки в этом году

Укрпочта анонсировала выпуск последней марки в этом году

"Укрпочта" анонсировала выпуск заключительной почтовой марки 2022 года "Щедрик. Carol of the Bells". Ее можно будет приобрести с 23 декабря во всех почтовых отделениях и официальном интернет-магазине компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Посвящение почтового выпуска особое - только представьте, именно 100 лет назад впервые на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке прозвучал "Щедрик" авторства Николая Леонтовича. Сейчас трудно представить рождественские праздники без этой песни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автором выпуска является заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

Тираж марки – 200 тысяч экземпляров. Номинал каждой марки – W (эквивалент 1,5$, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранные государства).

Напомним, "Укрпочта" 15 декабря открыла предзаказ на официальную новогоднюю марку.

Автор:
Нина Комащенко