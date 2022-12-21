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Укрпошта анонсувала випуск останньої марки у цьому році
"Укрпошта" анонсувала випуск заключної поштової марки 2022 року "Щедрик. Carol of the Bells". Її можна буде придбати з 23 грудня у всіх поштових відділеннях та в офіційному інтернет-магазині компанії.
Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
"Присвята поштового випуску особлива — лишень уявіть, саме 100 років тому вперше на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку пролунав "Щедрик" авторства Миколи Леонтовича. Нині важко уявити різдвяні свята без цієї пісні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автором випуску є заслужений художник України Миколай Кочубей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тираж марки – 200 тисяч примірників. Номінал кожної марки – W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).
Нагадаємо, "Укрпошта" 15 грудня відкрила передзамовлення на офіційну новорічну марку.