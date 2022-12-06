"Укрпошта" випустила нові марки "Зброя Перемоги"

6 грудня у День Збройних сил України "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Зброя Перемоги"

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Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

На марках розміщено різні види озброєння, за допомогою якого захисники України дають відсіч окупаційній армії РФ.

Так, на одній із марок зображено українську розробку "Нептун" - протикорабельний ракетний комплекс, чиїми ракетами було знищено крейсера "Москва". Також втрати ворогові завдали "Вільха" та "Стугна-П".

Марковий аркуш "Зброя Перемоги" складається з 6 поштових марок зі зразками військового озброєння української армії. До поштових марок Укрпоштою традиційно випущено конверт "Перший день", немаркований конверт та картку. Також у продажі буде доступний тематичний мерч.

Тираж маркового аркуша – 200 000 примірників. Вартість маркового аркушу – 90 грн., зяких 18 грн – благодійний внесок. Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Придбати поштовий випуск "Зброя Перемоги" можна з 6 грудня в міських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині "Укрпошти".

Крім того, нові поштові марки продаватимуться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Онлайн можна буде замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.

"Окрім того, що поштові марки військового часу від "Укрпошти" закарбовують важливі історичні події, героїчні образи та озброєння армії, також вони допомагають збирати кошти на потреби ЗСУ. Завдяки благодійній складовій цього поштового випуску кожен небайдужий може зробити особистий внесок задля підтримки наших захисників та наближення Перемоги! І в такий спосіб маленька марка перетворюється на велику зброю – як в переносному значенні, бо марки сьогодні – це і символ незламності українського духу, і елемент боротьби в інформаційному просторі, так і в прямому – бо зібрані кошти будуть спрямовані на пришвидшення перемоги над ворогом", – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" 11 листопада запустила у продаж марку "Херсон – це Україна!" — це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою.

До цього компанія випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". Крім того, стало відомо, що у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.