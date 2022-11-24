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"Укрпошта" дала можливість українцям створювати марки з персональним дизайном
В "Укрпошти" відтепер можна замовити марку з персональним дизайном. Зробити це можна онлайн або у дільницях Києва (вул. Хрещатик, 22) та Львова (вул. Словацького, 1).
Про це 24 листопада повідомила пресслужба національного оператора поштового зв'язку.
Замовити можна:
- аркуш з 6 марками номіналу U за 250 грн;
- аркуш з 9 марками номіналу U за 270 грн;
- аркуш з 28 марками номіналу U за 480 грн;
- власні конверти та листівки.
З приводу марок з персональним дизайном також можна звертатися до регіонального менеджера.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На власну поштову продукцію не дозволяється наносити висловлювання або зображення:
- політичного характеру;
- що суперечить етичним нормам, законодавству України;
- що несе потенційну загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави;
- що порушує авторські права третіх осіб.
Мобільний банк monobank до свого 5-річчя вже замовив марки з персональним дизайном та розігрує їх за донати для ЗСУ.
Нагадаємо, "Укрпошта" 11 листопада запустила у продаж марку "Херсон – це Україна!" — це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою.
До цього компанія випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". Крім того, стало відомо, що у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.