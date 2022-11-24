"Укрпошта" дала можливість українцям створювати марки з персональним дизайном

В "Укрпошти" відтепер можна замовити марку з персональним дизайном. Зробити це можна онлайн або у дільницях Києва (вул. Хрещатик, 22) та Львова (вул. Словацького, 1).

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Про це 24 листопада повідомила пресслужба національного оператора поштового зв'язку.

Замовити можна:

аркуш з 6 марками номіналу U за 250 грн;

аркуш з 9 марками номіналу U за 270 грн;

аркуш з 28 марками номіналу U за 480 грн;

власні конверти та листівки.

З приводу марок з персональним дизайном також можна звертатися до регіонального менеджера.

На власну поштову продукцію не дозволяється наносити висловлювання або зображення:

політичного характеру;

що суперечить етичним нормам, законодавству України;

що несе потенційну загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави;

що порушує авторські права третіх осіб.

Мобільний банк monobank до свого 5-річчя вже замовив марки з персональним дизайном та розігрує їх за донати для ЗСУ.

Нагадаємо, "Укрпошта" 11 листопада запустила у продаж марку "Херсон – це Україна!" — це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою.

До цього компанія випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". Крім того, стало відомо, що у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.