"Укрпочта" дала возможность украинцам создавать марки с персональным дизайном

В "Укрпочте" теперь можно заказать марку с персональным дизайном. Сделать это можно онлайн или на участках Киева (ул. Крещатик, 22) и Львова (ул. Словацкого, 1).

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Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба национального оператора почтовой связи.

Заказать можно:

лист с 6 марками номинала U за 250 грн;

лист с 9 марками номинала U за 270 грн;

лист с 28 марками номинала U за 480 грн;

собственные конверты и открытки.

По поводу марок с персональным дизайном также можно обращаться к региональному менеджеру.

На собственную почтовую продукцию не разрешается наносить выражения или изображения:

политического характера;

что противоречит этическим нормам, законодательству Украины;

что несет потенциальную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности государства;

что нарушает авторские права третьих лиц.

Мобильный банк monobank к своему 5-летию уже заказал марки с персональным дизайном и разыгрывает их за донаты для ВСУ.

Напомним, "Укрпочта" 11 ноября запустила в продажу марку "Херсон – это Украина!" — это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.

До этого компания выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бес!". Кроме того, стало известно, что в конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка является 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.