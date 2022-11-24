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"Укрпочта" дала возможность украинцам создавать марки с персональным дизайном
В "Укрпочте" теперь можно заказать марку с персональным дизайном. Сделать это можно онлайн или на участках Киева (ул. Крещатик, 22) и Львова (ул. Словацкого, 1).
Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба национального оператора почтовой связи.
Заказать можно:
- лист с 6 марками номинала U за 250 грн;
- лист с 9 марками номинала U за 270 грн;
- лист с 28 марками номинала U за 480 грн;
- собственные конверты и открытки.
По поводу марок с персональным дизайном также можно обращаться к региональному менеджеру.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На собственную почтовую продукцию не разрешается наносить выражения или изображения:
- политического характера;
- что противоречит этическим нормам, законодательству Украины;
- что несет потенциальную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности государства;
- что нарушает авторские права третьих лиц.
Мобильный банк monobank к своему 5-летию уже заказал марки с персональным дизайном и разыгрывает их за донаты для ВСУ.
Напомним, "Укрпочта" 11 ноября запустила в продажу марку "Херсон – это Украина!" — это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.
До этого компания выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бес!". Кроме того, стало известно, что в конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка является 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.