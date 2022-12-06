"Укрпочта" выпустила новые марки "Оружие Победы"

6 декабря в День Вооруженных сил Украины "Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Оружие Победы"

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

На марках размещены разные виды вооружения, с помощью которого защитники Украины дают отпор оккупационной армии РФ.

Так, на одной из марок изображена украинская разработка "Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс, чьими ракетами был уничтожен крейсер "Москва". Также урон врагу нанесли "Ольха" и "Стугна-П".

Марковый лист "Оружие Победы" состоит из 6 почтовых марок с образцами военного вооружения украинской армии. К почтовым маркам Укрпочтой традиционно выпущен конверт "Первый день", немаркированный конверт и карточка. Также в продаже будет доступен тематический мерч.

Тираж марочного листа – 200 000 экземпляров. Стоимость марочного листа – 90 грн., из которых 18 грн – благотворительный взнос. Номинал каждой марки – U (12 грн) соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого листа весом до 50 г в пределах Украины.

Приобрести марки "Оружие Победы" можно с 6 декабря в городских отделениях "Укрпочты" по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине "Укрпочты".

Кроме того, новые почтовые марки будут продаваться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Онлайн можно будет заказать до 50 марковых листов, 50 художественных конвертов и 50 листовок.

"Помимо того, что почтовые марки военного времени от "Укрпочты" запечатлевают важные исторические события, героические образы и вооружение армии, также они помогают собирать средства на нужды ВСУ. Благодаря благотворительной составляющей этого почтового выпуска каждый неравнодушный может внести личный вклад для поддержки ВСУ и приближение Победы!И таким образом маленькая марка превращается в большое оружие – как в переносном смысле, потому что марки сегодня – это и символ несгибаемости украинского духа, и элемент борьбы в информационном пространстве, так и в прямом – ибо собранные средства будут направлены на ускорение победы над врагом", – прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Напомним, "Укрпочта" 11 ноября запустила в продажу марку "Херсон – это Украина!" — это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.

До этого компания выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бис!". Кроме того, стало известно, что в конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка является 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.