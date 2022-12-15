Новорічну марку від "Укрпошти" вже можна замовити

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" 15 грудня відкрило передзамовлення на офіційну новорічну марку.

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Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

"В наших відділеннях ми запустимо її 19 грудня, та щоб не було зіпсованого новорічного настрою і всі, хто хотів - отримали бажану марку та привітали своїх рідних, військових та колег, попри невеликий тираж в 720 тисяч марок (120 тисяч листів), відкриваємо передзамовлення сьогодні. Для повного набору також додали художню картку "З Різдвом" та конверт "Переможного Нового Року!", - зазначив він.

За його словами, ескіз марки був допрацьований. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні.

"Та основний меседж залишається незмінним – війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх. Але попри це ми віримо, що 2023 рік переверне все на 180 градусів і диво під назвою "Перемога" стане не просто мрією, а ще одним днем народження нашої країни", - наголосив Смілянський.

Нагадаємо, у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.