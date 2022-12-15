Новогоднюю марку от "Укрпочты" уже можно заказать

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" 15 декабря открыло предзаказ на официальную новогоднюю марку.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава компании Игорь Смилянский.

"В наших отделениях мы запустим ее 19 декабря, чтобы не было испорченного новогоднего настроения и все, кто хотел - получили желаемую марку и поздравили своих родных, военных и коллег, несмотря на небольшой тираж в 720 тысяч марок (120 тысяч писем), открываем предзаказ сегодня. Для полного набора также добавили художественную карточку "С Рождеством" и конверт "Победного Нового Года!", - отметил он.

По его словам, эскиз марки был доработан. Добавили несколько символических элементов: поле боя, покрытое снегом и зажженные свечи на окне.

"Но основной месседж остается неизменным - война разлучила многих украинцев, создала границы там, где еще в прошлом Новом году царили радость и смех. Но, несмотря на это, мы верим, что 2023 год перевернет все на 180 градусов и чудо под названием "Победа" станет не просто мечтой, а еще одним днем рождения нашей страны", - подчеркнул Смелянский .

Напомним, в конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка является 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.