- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
"Укрпошта" готує три випуски нових марок взимку
"Укрпошта" анонсувала нестандартні три випуски марок цієї зими - у січні-лютому.
Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.
Він зазначив, що останні випуски марок – "Херсон", "Кримський Міст", "Новий Рік", "Щедрик" та "Зброя" були розкуплені майже за лічені дні. За його словами, тепер випусків побільшає, але тиражі будуть менші.
"Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень – лютий", - повідомив Смілянський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також він порадив українцям підписатися на філателістичний абонемент "Укрпошти", аби не пропустити щось цікаве наступного року.
"Ну і враховуючи, що, на відміну від інших компаній, ми під Новий Рік не збільшуємо, а зменшуємо тарифи, підписатись на нього можливо до 31 грудня за акційною ціною 480 гривень на рік. За цю суму ви гарантовано будете мати можливість придбати всі марки у кількості від 1 до 3 штук з безкоштовною доставкою", - додав Смілянський.
Нагадаємо, з 23 грудня у всіх поштових відділеннях "Укрпошти" можна придбати заключну поштову марку 2022 року "Щедрик. Carol of the Bells".