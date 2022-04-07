Google оцифрует масштабы разрушений в Украине

Министерство внутренних дел Украины вместе с экспертами Google начали оцифровку последствий российского вторжения в разрушенных украинских городах. Первые результаты работы можно будет оценить на следующей неделе.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины. Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что новый проект будет в общем доступе для людей, которые хотят получить объективные данные о своей местности и своем недвижимом имуществе.

По информации МВД, отдельно будет создан сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации обстановки в регионе.

"Первые результаты начала слаженной работы можно будет оценить на следующей неделе. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в городе Ирпень", — информируют в министерстве.

Отметим, Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск 28 марта.

За Ирпень долгое время шли ожесточенные бои. Захватчики, нарушая все законы войны, наносили удары по мирным жителям и применяли запрещенные боеприпасы, бомбили жилые дома.

Серьезные разрушение и в других украинских городах в Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской, Донецкой областях. Так, в Харькове разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц.

В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены.

Как заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, "город практически полностью разрушен и проще сосчитать те дома, которые еще уцелели".

Напомним, через приложение "Дія" украинцы могут подать заявку на восстановление разрушенного из-за войны недвижимого имущества. Порядок сбора и учета такой информации уже одобрил Кабмин.