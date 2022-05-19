Twitter будет бороться с фейками о войне в Украине

Twitter начнет размещать предупреждающие уведомления перед некоторым вводящим в заблуждение контентом, касающимся военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, и ограничит распространение заявлений, опровергнутых гуманитарными группами или другими достоверными источниками.

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Об этом пишет Reuters.

Меры по борьбе с дезинформацией о российском вторжении в Украину, которую Москва называет "специальной военной операцией", являются частью новой политики, определяющей, как Twitter будет подходить к дезинформации во время кризисов.

Платформы социальных сетей сталкиваются с растущим вниманием к тому, как они определяют и обрабатывают дезинформацию.

Twitter покупает генеральный директор Tesla Илон Маск, который считает, что сайт должен быть платформой свободы слова.

Новые предупреждающие уведомления будут предупреждать пользователей о том, что твит нарушает правила Twitter, но по-прежнему позволят людям просматривать и комментировать. Платформа не будет усиливать или рекомендовать такие твиты, а ретвиты также будут отключены.

Этот подход может быть "более эффективным способом вмешательства для предотвращения вреда, сохраняя при этом и защищая свободу слова в Твиттере", — сказал во время разговора с журналистами Йоэль Рот, глава отдела безопасности в Twitter.

Компания будет уделять первоочередное внимание добавлению ярлыков к вводящим в заблуждение твитам из высокопоставленных учетных записей, таких как проверенные пользователи или официальные правительственные профили. Twitter также будет отслеживать контент, который может причинить вред людям на земле.

Twitter заявил, что определяет кризисы как ситуации, когда существует широко распространенная угроза жизни, физической безопасности, здоровью или средствам к существованию. Такая политика первоначально будет сосредоточена на международных вооруженных конфликтах, но также предназначена для таких событий, как массовые расстрелы или стихийные бедствия.

"Хотя такой принцип работы начался до того, как разразилась война в Украине, необходимость этой политики стала еще более очевидной по мере развития конфликта в Украине", — сказал Рот.

Напомним, компания Google выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.

Отметим, украинский контент о войне в Facebook и Instagram будут блокировать меньше, а офис компании Meta, которой принадлежат эти социальные сети, может открыться в Украине уже в ближайшее время.