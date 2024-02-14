Топовые украинские tech-компании объединились в Diia.City United: какова цель нового сообщества

Крупнейшие украинские технологические компании, являющиеся резидентами специального правового и налогового режима "Дія.City", объединились в союз Diia.City United.

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О создании объединения сообщил на своей странице в Facebook IT-предприниматель и инвестор, соучредитель и генеральный партнер технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Помимо Roosh, среди компаний-основательниц объединения, представленного 6 февраля в Киеве, значатся Monobank, Genesis, Ajax Systems, MacPaw и Netpeak Group.

"Союз станет действенным инструментом для решения актуальных запросов украинского IT в сотрудничестве с властями. Среди них: правовая прозрачность, прогнозируемость работы, благоприятный бизнес-климат, защита и доработка самого правового режима", - отмечает Токарев.

Как отметил в Facebook основатель и CEO MacPaw Александр Косован, ставший президентом Diia.City United, ассоциация стала результатом совместной работы украинских предпринимателей.

"Для нас это действительно не объединение ради объединения, а двусторонний диалог с государством. Наша конечная цель – это создание предполагаемой и справедливой экосистемы для развития бизнеса, привлечения инвестиций и реализации предпринимательского потенциала Украины. И мы в начале пути", - указал он.

Стратегическими приоритетами нового объединения названы:

● защита и доработка режима "Действие.City";

● честные правила взаимодействия между властью и технологическим сектором;

● решение насущных проблем IT-сектора;

● развитие образования;

● ускорение интеграции украинской технологической отрасли в рынок ЕС и мира;

● построение пространства честных правил разнообразия, равенства и инклюзии.

"Мы будем голосом технологического бизнеса, чтобы власти не только услышали нас, но и поняли, что нужно бизнесу - и как он может помочь Украине. Мы сфокусированы на решении актуальных вопросов режима "Дія.City" и его развития, продвижении украинского технологического бизнеса бизнеса в мир", - отметила исполнительный директор новосозданного союза Наталья Микольская.

Фото: Facebook/Serhiy Tokarev

С речами на презентации выступали также основатели Diia.City United. По их словам, уже сегодня Украина составляет серьезную конкуренцию для других стран на международном tech-рынке, однако для того чтобы стать настоящим лидером, необходимо имплементировать прозрачные условия ведения бизнеса: тогда IT-компании покажут более быстрые темпы развития и будут привлекать большие объемы международных инвестиций.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в настоящее время резидентами режима являются более 800 компаний, причем около 100 из них работают в сфере defense tech.

"Представители IT-комьюнити объединились, чтобы влиять на правила игры и помогать нам сделать их лучше. Уверен: объединение Diia.City United станет мощным кейсом сотрудничества технологического бизнеса и государства", - подчеркнул глава Минцифры.

Напомним, что "Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным для содействия развитию IT-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 года по инициативе Минцифры и при участии представителей IT-индустрии. В этом пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В апреле 2022 года Кабинет министров разрешил присоединиться к "Дія.City" технологическим компаниям, связанным с производством продуктов для использования в оборонной, промышленной и бытовой сферах, международных платежных системах и облачных решениях.

В июле 2023 года правительство расширило перечень видов деятельности, которая стимулируется в рамках "Дія.City": резидентами этого режима теперь могут быть не только компании-производители, но и компании, занимающиеся проектированием или ремонтом беспилотников или комплектующих к ним, а также компании, обучающие управлять беспилотниками.