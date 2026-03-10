Компания Маска рассматривает листинг на Nasdaq с отметкой $1,75 трлн

Компания SpaceX Илона Маска рассматривает возможность листинга на бирже Nasdaq. IPO может состояться уже в 2026 году и стать самым крупным первичным размещением акций в истории с потенциальной оценкой около $1,75 трлн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

SpaceX рассматривает листинг на Nasdaq

Ракетно-космическая и спутниковая компания SpaceX, основанная Илон Маск, рассматривает возможность размещения своих акций на бирже Nasdaq. По данным источников, знакомых с планами компании, такое IPO может стать самым большим в истории.

По словам собеседников, SpaceX также стремится как можно быстрее попасть в индекс Nasdaq-100, рассматриваемый как важное условие для листинга на технологической бирже. В то же время, окончательное решение еще не принято, а планы могут измениться. Ранее сообщалось, что компания может провести IPO уже в июне.

На размещение также претендует New York Stock Exchange, однако, по информации источников, ни одна из бирж пока не получила окончательного подтверждения SpaceX.

Индекс Nasdaq-100, управляемый Nasdaq Inc., считается одним из ключевых индикаторов состояния мирового фондового рынка и объединяет крупнейшие технологические компании, в том числе Nvidia, Apple и Amazon. В прошлом году индекс вырос примерно на 21%, в то время как в 2026 году пока демонстрирует незначительное снижение.

В прошлом месяце Nasdaq предложила новое правило, которое может ускорить включение крупных новых компаний в Nasdaq-100. Инициатива, известная как Fast Entry, предполагает, что компания с большой рыночной капитализацией сможет попасть в индекс менее чем через месяц после листинга. Теперь новым эмитентам обычно приходится ждать до года, чтобы получить право на включение в большие индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq-100.

По словам одного из источников, во время IPO SpaceX рассчитывает на оценку около $1,75 трлн. В случае достижения такого показателя компания могла бы стать шестой по рыночной капитализации в США.

Включение в крупные фондовые индексы открывает компаниям доступ к значительным инвестициям со стороны институциональных инвесторов, формирующих портфели индексных фондов. Это расширяет базу акционеров и увеличивает ликвидность акций. Для руководителей и ранних инвесторов это также может снизить влияние крупных продаж акций после завершения периода блокировки (lock-up), который обычно длится от 90 до 180 дней после IPO.

В то же время в SpaceX пока не прокомментировали информацию о возможном размещении акций.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.