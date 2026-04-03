Оценка SpaceX может превысить $2 трлн до выхода на биржу

SpaceX планирует оценить свою стоимость на уровне более 2 трлн долларов в рамках подготовки к первоначальному публичному размещению акций (IPO), что может стать самым крупным дебютом на фондовом рынке в истории.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным источников, компания и ее советники сообщают потенциальным инвесторам о новом ценовом ориентире в рамках подготовительных инвесторских встреч, которые состоятся в ближайшие недели. Окончательные параметры могут быть уточнены в ходе так называемых тестовых брифингов.

Если оценка превысит 2 трлн долларов, капитализация SpaceX вырастет почти на две трети по сравнению с предыдущими уровнями. Ранее сообщалось, что соглашение, связанное с интеграцией активов Илона Маска, в том числе xAI, оценивало объединенную структуру примерно в 1,25 трлн долларов.

По такому сценарию SpaceX может превысить по рыночной стоимости большинство компаний индекса S&P 500, уступая только крупнейшим технологическим гигантам, в том числе Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.

По данным источников, компания конфиденциально подала заявку на IPO, которая может состояться уже в июне. Листинг может стать первым из серии потенциально больших выходов на биржу технологических компаний, за которыми могут последовать OpenAI и Anthropic.

Объем привлечения средств в пределах размещения может составить 75 млрд долларов, что сделало бы IPO SpaceX крупнейшим в истории и существенно превысило бы размещение Saudi Aramco в 2019 году.

Привлеченные средства могут быть направлены на развитие космических дата-центров, инфраструктуры искусственного интеллекта и новых производственных проектов, связанных с месячной программой.

Компания уже привлекла ряд ведущих инвестиционных банков в организацию размещения, а также проводит консультации с более широким синдикатом андеррайтеров и готовит встречи с аналитиками в ближайшие недели.

Обсуждения параметров IPO продолжаются и окончательные условия могут измениться в зависимости от рыночной конъюнктуры и интереса инвесторов.

