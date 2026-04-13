Екосистема X розширюється: все, що відомо про новий секретний месенджер Ілона Маска

Соціальна мережа X (колишній Twitter) бізнесмена Ілона Маска готується до масштабного оновлення своєї екосистеми. Новий автономний додаток для обміну повідомленнями XChat уже з'явився в App Store. Офіційна дата релізу — 17 квітня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Engadget.

Месенджер стане окремим інструментом для прямих повідомлень, який Ілон Маск анонсував ще в середині 2025 року, обіцяючи "абсолютно нову архітектуру".

Можливості та конфіденційність XChat

XChat розроблений як конкурент Signal та Telegram, з акцентом на безпеку та відсутність комерційного тиску.

Ключові особливості:

Наскрізне шифрування: усі чати та дзвінки захищені, що гарантує приватність спілкування.

Контроль над контентом: користувачі зможуть редагувати та видаляти повідомлення для всіх учасників, а також блокувати можливість робити скриншоти.

Зникаючі повідомлення: можливість налаштувати автоматичне видалення чутливої інформації через 5 хвилин.

Масштабні групи: підтримка групових чатів до 481 учасника.

Без реклами та трекінгу: X обіцяє, що додаток не буде збирати дані користувачів для реклами.

Зараз користувачі iPhone та iPad можуть оформити передзамовлення на додаток, щоб він автоматично завантажився в день виходу. Хоча Маск часто відхиляється від графіків, поява XChat у магазині додатків свідчить про фінальну стадію готовності продукту.

