Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Екосистема X розширюється: все, що відомо про новий секретний месенджер Ілона Маска

Xchat
Новий секретний месенджер Ілона Маска. Фото: Xchat

Соціальна мережа X (колишній Twitter) бізнесмена Ілона Маска готується до масштабного оновлення своєї екосистеми. Новий автономний додаток для обміну повідомленнями XChat уже з'явився в App Store. Офіційна дата релізу — 17 квітня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Engadget.

Месенджер стане окремим інструментом для прямих повідомлень, який Ілон Маск анонсував ще в середині 2025 року, обіцяючи "абсолютно нову архітектуру".

Можливості та конфіденційність XChat

XChat розроблений як конкурент Signal та Telegram, з акцентом на безпеку та відсутність комерційного тиску.

Ключові особливості:

  • Наскрізне шифрування: усі чати та дзвінки захищені, що гарантує приватність спілкування.
  • Контроль над контентом: користувачі зможуть редагувати та видаляти повідомлення для всіх учасників, а також блокувати можливість робити скриншоти.
  • Зникаючі повідомлення: можливість налаштувати автоматичне видалення чутливої інформації через 5 хвилин.
  • Масштабні групи: підтримка групових чатів до 481 учасника.
  • Без реклами та трекінгу: X обіцяє, що додаток не буде збирати дані користувачів для реклами.

Зараз користувачі iPhone та iPad можуть оформити передзамовлення на додаток, щоб він автоматично завантажився в день виходу. Хоча Маск часто відхиляється від графіків, поява XChat у магазині додатків свідчить про фінальну стадію готовності продукту.

Нагадаємо, SpaceX Маска подала заявку на IPO, яке може стати найбільшим в історії фондового ринку. Це публічне розміщення акцій дозволить компанії залучити рекордні інвестиції для подальшого освоєння космосу.

Автор:
Максим Кольц