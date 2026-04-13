Экосистема X расширяется: все, что известно о новом секретном мессенджере Илона Маска

Социальная сеть X (бывший Twitter) бизнесмена Илона Маска готовится к масштабному обновлению своей экосистемы. Новое автономное приложение для обмена сообщениями XChat уже появилось в App Store. Официальная дата релиза – 17 апреля 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Engadget.

Мессенджер станет отдельным инструментом для прямых сообщений, который Илон Маск анонсировал еще в середине 2025 года, обещая "совершенно новую архитектуру".

Возможности и конфиденциальность XChat

XChat разработан как конкурент Signal и Telegram с акцентом на безопасность и отсутствие коммерческого давления.

Ключевые особенности:

Сквозное шифрование: все чаты и звонки защищены, что гарантирует конфиденциальность общения.

Контроль над контентом: пользователи смогут редактировать и удалять сообщения всем участникам, а также блокировать возможность делать скриншоты.

Исчезающие сообщения: возможность настройки автоматического удаления чувствительной информации через 5 минут.

Масштабные группы: поддержка групповых чатов до 481 участника.

Без рекламы и треккинга: X обещает, что приложение не будет собирать данные пользователей для рекламы.

Теперь пользователи iPhone и iPad могут оформить предзаказ в приложение, чтобы оно автоматически загрузилось в день выхода. Хотя Маск часто отклоняется от графиков, появление XChat в магазине приложений свидетельствует о финальной стадии готовности продукта.

