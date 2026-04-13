Экосистема X расширяется: все, что известно о новом секретном мессенджере Илона Маска
Социальная сеть X (бывший Twitter) бизнесмена Илона Маска готовится к масштабному обновлению своей экосистемы. Новое автономное приложение для обмена сообщениями XChat уже появилось в App Store. Официальная дата релиза – 17 апреля 2026 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой наEngadget .
Мессенджер станет отдельным инструментом для прямых сообщений, который Илон Маск анонсировал еще в середине 2025 года, обещая "совершенно новую архитектуру".
Возможности и конфиденциальность XChat
XChat разработан как конкурент Signal и Telegram с акцентом на безопасность и отсутствие коммерческого давления.
Ключевые особенности:
- Сквозное шифрование: все чаты и звонки защищены, что гарантирует конфиденциальность общения.
- Контроль над контентом: пользователи смогут редактировать и удалять сообщения всем участникам, а также блокировать возможность делать скриншоты.
- Исчезающие сообщения: возможность настройки автоматического удаления чувствительной информации через 5 минут.
- Масштабные группы: поддержка групповых чатов до 481 участника.
- Без рекламы и треккинга: X обещает, что приложение не будет собирать данные пользователей для рекламы.
Теперь пользователи iPhone и iPad могут оформить предзаказ в приложение, чтобы оно автоматически загрузилось в день выхода. Хотя Маск часто отклоняется от графиков, появление XChat в магазине приложений свидетельствует о финальной стадии готовности продукта.
