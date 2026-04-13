Экосистема X расширяется: все, что известно о новом секретном мессенджере Илона Маска

Xchat
Новый секретный мессенджер Илона Маска. Фото: Xchat

Социальная сеть X (бывший Twitter) бизнесмена Илона Маска готовится к масштабному обновлению своей экосистемы. Новое автономное приложение для обмена сообщениями XChat уже появилось в App Store. Официальная дата релиза – 17 апреля 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой наEngadget .

Мессенджер станет отдельным инструментом для прямых сообщений, который Илон Маск анонсировал еще в середине 2025 года, обещая "совершенно новую архитектуру".

Возможности и конфиденциальность XChat

XChat разработан как конкурент Signal и Telegram с акцентом на безопасность и отсутствие коммерческого давления.

Ключевые особенности:

  • Сквозное шифрование: все чаты и звонки защищены, что гарантирует конфиденциальность общения.
  • Контроль над контентом: пользователи смогут редактировать и удалять сообщения всем участникам, а также блокировать возможность делать скриншоты.
  • Исчезающие сообщения: возможность настройки автоматического удаления чувствительной информации через 5 минут.
  • Масштабные группы: поддержка групповых чатов до 481 участника.
  • Без рекламы и треккинга: X обещает, что приложение не будет собирать данные пользователей для рекламы.

Теперь пользователи iPhone и iPad могут оформить предзаказ в приложение, чтобы оно автоматически загрузилось в день выхода. Хотя Маск часто отклоняется от графиков, появление XChat в магазине приложений свидетельствует о финальной стадии готовности продукта.

Напомним, SpaceX Маска подала заявку на IPO , которое может стать крупнейшим в истории фондового рынка. Это общественное размещение акций позволит компании привлечь рекордные инвестиции для дальнейшего освоения космоса.

Автор:
Максим Кольц