OpenAI зменшує юридичну залежність від Microsoft: що змінила нова угода з Amazon

OpenAI
OpenAI зменшує юридичну залежність від Microsoft / Unsplash

Компанії Microsoft та OpenAI переглянули умови свого багаторічного партнерства. Це дозволить творцям ChatGPT розміщувати свої технології на хмарних сервісах Amazon, що раніше було неможливим через ексклюзивні домовленості з Microsoft.

Нова угода покликана врегулювати юридичну напруженість, що виникла після того, як OpenAI домовилася про співпрацю з Amazon на суму $50 млрд.

Однією з ключових змін став термін дії партнерства. Тепер воно має чітку дату завершення — 2032 рік. Раніше Microsoft мала безстрокові права на інтелектуальну власність OpenAI до моменту створення "сильного" штучного інтелекту. Оскільки ніхто не знає, коли з'явиться такий ШІ, умови залишалися розмитими, що створювало юридичні ризики.

Нові можливості для OpenAI та Amazon

Завдяки оновленому контракту, OpenAI тепер може пропонувати свої розробки на будь-яких хмарних платформах. Зокрема, моделі Frontier та інші інструменти для створення ШІ-агентів стануть доступними в магазині додатків Amazon AWS Bedrock.

Як змінилися фінансові умови:

  • Microsoft більше не зобов'язана віддавати OpenAI частину свого виторгу від продажів ШІ.
  • OpenAI, навпаки, виплачуватиме Microsoft частину свого заробітку до 2030 року.

Незважаючи на ці поступки, Microsoft залишається ключовим партнером стартапу на найближчі шість років. Корпорація все ще володіє близько 27% акцій OpenAI та отримуватиме відсоток навіть від тих продажів, які OpenAI здійснюватиме через інфраструктуру конкурента — Amazon.

Нагадаємо, Microsoft розробляє власні великі моделі ШІ для конкуренції з OpenAI. Корпорація розпочала реалізацію стратегії зі створення власних передових технологій, які мають стати альтернативою продуктам GPT-4 та Claude. Це дозволить техногіганту зменшити ризики та отримати незалежність від сторонніх розробників у майбутньому.

Максим Кольц